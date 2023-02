Clube de Christian Atsu retira-se do principal campeonato turco de futebol após terramoto

O Hatayspor retirou-se da principal competição de futebol da Turquia, após o devastador terramoto ocorrido na segunda-feira, que afetou a sua principal equipa, anunciou esta sexta-feira a União de Clubes da Turquia.

"O Hatayspor enviou uma carta a avisar que não jogará os jogos restantes da temporada", anunciou do presidente da associação de clubes, Ali Koc, em conferência de imprensa, ao lado do líder da Federação Turca de Futebol, Mehmet Buyukeksi.

O atacante internacional ganês Christian Atsu, que jogou no FC Porto e Rio Ave, ainda está desaparecido, apesar de o clube erradamente ter noticiado que tinha sido socorrido dos escombros, bem como o diretor desportivo, Taner Savut.

Para além do Hatayspor, que já oficializou a sua retirada, também o Gaziantep FK pondera não terminar a principal liga turca, e tem até segunda-feira para anunciar a sua decisão.

Ali Koc afirmou que, mesmo que o Gaziantep FK também não continue, planeia prosseguir o campeonato com as equipas restantes (17) e que os direitos e a participação dos clubes desistentes estão garantidos para a próxima temporada.

O Hatayspor está no 14.º lugar da classificação, com 23 pontos, liderada pelo Galatasaray, com 54, enquanto o Gaziantep FK é o 10.º, com 25. O recomeço da liga turca após o terramoto foi adiado e deve ser reiniciada em 3 de março.

Antioquia, sede do Hatayspor, e Gaziantep são duas das cidades mais atingidas pelo terremoto na Turquia, que, segundo os números mais recentes, provocou mais de 18.500 mortos no país.