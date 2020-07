Clube e SAD do Belenenses cortam laços

Os sócios do Belenenses aprovaram a venda dos 10% que o clube ainda detinha na Sociedade Anónima Desportiva (SAD) que gere a equipa profissional que compete na Liga. Com esta decisão, o clube corta definitivamente os laços com a SAD, da qual se afastou em 2018/19, num diferendo que gerou várias ações judiciais ainda pendentes.









O clube tem agora caminho aberto para desenvolver um projeto desportivo que permita o regresso ao principal escalão profissional do futebol. Isto porque, deixando de ser acionista na atual SAD, o Belenenses passa a estar autorizado a formar uma nova SAD ou uma SDUQ (Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas) que torne sustentável a participação em provas profissionais.

Ricardo Sá Fernandes foi decisivo para este desfecho, ao aceitar pagar mil euros pela participação de 10%. “Comprei a quota por um preço simbólico para ajudar o Belenenses a sair de uma SAD em que não queria estar e a seguir o seu trajeto”, explica ao CM o advogado.





“Em nenhuma circunstância estarei contra a SAD, que tem a direito a existir. Não tenho nenhum plano e também não sou testa de ferro de ninguém”, assegura Sá Fernandes, completando: “Não fiz isto para ganhar dinheiro. Se numa futura alienação tiver algum lucro será tudo doado a uma instituição de solidariedade na zona de Belém”.