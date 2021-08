Clubes da I Liga gastam menos 91,5 milhões de euros

Gastos dos clubes portugueses neste mercado FOTO: DR

Os clubes da I Liga gastaram 66,6 milhões de euros em reforços até esta quinta-feira. Face à crise gerada pela Covid, que afetou o futebol ao longo de mais de um ano, não é expectável que este montante aumente de forma considerável até ao fecho da atual janela de transferências, no dia 31 deste mês.Não só os 66,6 M € são o valor mais baixo dos últimos cinco anos (ver infografia) como representam uma descida de 91,5 M € (-57,9%) face ao investimento realizado pelas equipas portuguesas no mercado de verão da época passada. Segundo os dados do site especializado Transfermarkt, apenas oito clubes da I Liga gastaram dinheiro na contratação de reforços. Os restantes dez só adquiriram jogadores a custo zero.Impedido de investimentos avultados, o Sporting tem procurado contratar Ugarte ao Famalicão do mesmo modo que Pote:ficar apenas com parte do passe por um valor mais baixo.Os clubes estão a apostar na contratação de jogadores a custo zero (como João Mário no Benfica) ou por empréstimo com compra mais tarde (Grujic no FC Porto e Rúben Vinagre no Sporting).Após ter investido quase 100 milhões de euros no mercado de verão da época passada, o Benfica é de novo o mais gastador: 24,5 M €, à frente de FC Porto (20,7 M €) e Sporting (5,5 M €).