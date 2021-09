Os clubes portugueses gastaram no mercado de verão, que fechou à meia-noite da passada terça-feira, 77,57 milhões de euros.Trata-se de um claro recuo nas despesas com aquisições de novos jogadores. A verba em apreço representa metade do que foi despendido na temporada passada, 158,11 milhões de euros, cifra esta que coloca o verão de 2020 no topo do ranking das épocas com mais dinheiro aplicado em reforços na história do futebol português.