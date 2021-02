Clubes e agentes desportivos com direito a defesa nos processos sumários

Os processos sumários decididos pela secção profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vão permitir a defesa de clubes e agentes desportivos, como, por exemplo, jogadores. Com esta medida, que entrará em vigor segunda-feira, evita-se novos casos Palhinha.Os clubes, ainda segundo fonte oficial federativa confirmou à Lusa, terão o prazo de um dia para a pronúncia por escrito, à qual podem juntar imagens vídeo, mas não testemunhas, definindo como prazo as 12h00 do dia seguinte à notificação. Este prazo pode ser encurtado, caso haja a proximidade de um jogo ou seja necessário elaborar um mapa de processos sumários intercalares, para viabilizar a decisão e notificação do castigo a aplicar pelo CD.A norma vigorará a partir de segunda-feira , com a notificação em simultâneo dos clubes intervenientes num jogo dos relatórios dos árbitros e dos delegados da Liga Portugal, assim que se encontrem disponíveis.A ausência de defesa dos visados por processos sumários – punem infrações com castigos até um mês de suspensão ou quatro jogos – já foi, pelo menos duas vezes, julgada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, sendo que seriam necessárias três para esta tomar força obrigatória geral.Esta semana foi anunciado que a FPF vai recorrer para o Supremo Tribunal Administrativo do provimento dado pelo Tribunal Central Administrativo Sul à providência cautelar apresentada por Palhinha. O CD apresentou uma exposição ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais sobre a suspensão do castigo imposto ao médio do Sporting, que completou uma série de cinco cartões amarelos, possibilitando a sua utilização no dérbi (1-0), a 1 de fevereiro. O jogador tinha sido admoestado com o quinto amarelo na vitória (2-0) no terreno do Boavista, a 26 de janeiro.