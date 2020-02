Clubes escondem prémios de assinatura nas contratações

Uma das linhas da megainvestigação à fraude fiscal e branqueamento de capitais no futebol português está relacionada com os prémios de assinatura pagos aos jogadores. Os investigadores do Ministério Público e do Fisco acreditam que os clubes dissimularam os montantes efetivamente gastos na contratação de vários futebolistas. Na prática, ao não pagarem o imposto devido, as SAD conseguiram fazer propostas mais atrativas aos atletas de forma a convencê-los a vir jogar para Portugal.Uma das transferências que estão a ser escrutinadas é a de Casillas, que trocou o Real Madrid pelo FC Porto em 2015/16, a custo zero (foi pago apenas o prémio de assinatura ao jogador). A ‘Sábado’ avançou que o guarda-redes espanhol é suspeito de ter obtido uma vantagem patrimonial indevida de cerca de 858 mil euros.Outro guardião de craveira internacional cuja chegada ao futebol português está a ser passada a pente fino é Júlio César. Em 2014/15, o brasileiro desvinculou-se dos ingleses do Queens Park Rangers e assinou pelo Benfica a custo zero.Também a contratação pelas águias de Jonas, igualmente em 2014/15, quando era um jogador livre, depois de ter terminado contrato com o Valência, levantou dúvidas aos inspetores. Tal como Carrillo, que se mudou de Alvalade para a Luz em 2016/17 depois de finalizada a sua ligação ao Sporting.Aqueles quatro jogadores são exemplos de vinculações sob suspeita, mas também as renovações de contrato, por envolverem verbas que são pagas aos atletas ou aos empresários, estão na mira das autoridades.São, contudo, as transferências para o estrangeiro por grandes somas que estão no centro da investigação. A saída de Danilo, lateral brasileiro que trocou o FC Porto pelo Real Madrid em 2015/16, será aquela que causou o maior rombo nos cofres do Estado: 4 milhões de euros.O FC Porto reagiu em comunicado, referindo que o clube, o presidente ou a SAD "nunca foram interpelados, ouvidos e interrogados em qualquer inquérito ou diligência judicial sobre a matéria"."Não fazemos nenhum comentário até porque desconhecemos de todo a situação", disse aofonte oficial do clube da Luz. O Benfica e Luís Filipe Vieira são também visados na notícia da revista ‘Sábado’.O Sp. Braga SAD disse esta quinta-feira em comunicado que "desconhece qualquer investigação em curso e que não recebeu nenhum contacto das autoridades no sentido de prestar qualquer informação adicional".Além do brasileiro Danilo, o francês Mangala e os colombianos Jackson Martínez e Falcao são os outros negócios envolvendo o FC Porto, que terão lesado o Fisco em mais de dois milhões de euros.Estão a ser analisados vários negócios entre o FC Porto e outros clubes nacionais, como Estoril, V. Guimarães, Marítimo e Portimonense. No caso do Estoril, Licá, Evandro e Carlos Eduardo são as transações sob suspeita.Sp. Braga e Marítimo são dois clubes com um longo historial de negócios entre si. Quatro estão a ser investigados: as idas para o Minho de Fransérgio, Raúl Silva, Pablo Santos e Dyego Sousa. Os arsenalistas até aceitaram pagar uma verba aos madeirenses pelo avançado que estava em fim de contrato.