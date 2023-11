Os clubes estão irritados com o facto de o Conselho de Arbitragem (CA) da FPF ter avançado sozinho com a revolução da organização do setor. A Liga convocou para a próxima segunda-feira uma reunião de urgência da sua comissão (com alguns clubes) criada para acompanhar este processo e deverá manifestar a sua oposição depois disso.









Ver comentários