Clubes portugueses com tarefa complicada na Liga Europa

Portugal é o país com mais equipas (4) nos 16 avos de final da Liga Europa, mas o sorteio desta segunda-feira, realizado em Nyon (Suíça), não facilita a caminhada de Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga.O Benfica vai defrontar os ucranianos do Shakhtar Donetsk, equipa treinada por Luís Castro e que também caiu da Liga dos Campeões. Tal como o Benfica, os ucranianos também lideram o respetivo campeonato, com 14 pontos de avanço sobre o Dínamo de Kiev.Já o FC Porto terá pela frente os alemães do Bayer Leverkusen, equipa que vem da Liga dos Campeões. Um osso duro de roer para os dragões.O Sporting era a única equipa portuguesa sem estatuto de cabeça de série no sorteio da Liga Europa. Mas acabou por lhe sair um adversário teoricamente menos cotado, o Basaksehir (Turquia), onde alinha o português Miguel Vieira. Os leões, precisamente por não serem cabeças de série, jogam a primeira mão em casa.O Sp. Braga terá pela frente os escoceses do Rangers. Equipa que disputou com o FC Porto o apuramento para os 16 avos de final. Ficou em segundo lugar do grupo, mas ganhou um jogo e empatou outro no confronto com os dragões.A tarefa não será fácil para as formações portuguesas, mas ainda falta muito para os jogos da primeira mão, que se realiza a 20 de fevereiro de 2020. A final desta competição está agendada para o dia 27 de maio de 2020 na arena de Gdansk, na Polónia.O Tottenham, do técnico português José Mourinho, vai defrontar os alemães do Leipzig nos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, enquanto a Juventus, de Cristiano Ronaldo, irá encontrar o Lyon. A ‘fava’, o campeão europeu Liverpool, calhou ao Atl. Madrid de João Félix, ditou esta segunda-feira o sorteio realizado em Lyon. Jogo grande é também o Real Madrid-Man. City. A final joga-se a 30 de maio, em Istambul.