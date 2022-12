Os clubes dos dois principais campeonatos gastaram 243 milhões de euros só com o salário dos jogadores em 2021/22. O dado consta do Anuário do Futebol Profissional Português, divulgado esta quarta-feira pela Liga de Clubes (LPFP).



No espaço de um ano, os vencimentos dos futebolistas aumentaram cinco milhões de euros face aos 238 milhões gastos em 2020/21.









Ver comentários