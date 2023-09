“É um bom começo.” Esta é a opinião de uma boa parte dos clubes da Liga sobre a divulgação dos áudios entre árbitros e VAR na Cidade do Futebol. Contudo, entendem que todas as comunicações devem ser analisadas e não só as que têm visionamento de imagens durante o jogo.



Vários emblemas contactados pelo Correio da Manhã lamentam que no programa da Sport TV, da passada quinta-feira, apenas tenham sido revelados os áudios em que as equipas de arbitragem decidiram de forma correta.









Ver comentários