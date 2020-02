Clubes recusam agravar castigos em casos de racismo no futebol

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) quer alterar o regulamento disciplinar para agravar os castigos em casos de racismo no futebol. É a resposta do organismo à pressão exercida por vários quadrantes após os insultos racistas de que Marega foi alvo em Guimarães. Mas será muito difícil aprovar regras que facilitem a aplicação de penas como a interdição de estádios.Nos bastidores, responsáveis da LPFP e da FPF têm sensibilizado os clubes para a necessidade de acabar com a imagem de impunidade que a opinião pública tem do futebol, até para não dar razão ao número crescente de vozes que defendem o fim da autorregulamentação. Mas a mensagem, apurou o, não está a ser bem recebida.Os clubes da I Liga, sobretudo os que têm franjas de adeptos mais problemáticos, insistem que não podem ser culpabilizados por atos como a discriminação racial e que o correto é penalizar individualmente cada prevaricador. Aliás, os três grandes gostariam de aliviar a sua responsabilidade no que toca ao mau comportamento dos adeptos em geral, sobretudo em relação ao arremesso de artefactos pirotécnicos.Benfica, FC Porto e Sporting criticam o valor elevado das multas que pagam e têm contestado na justiça todos os jogos à porta fechada com que foram sancionados. Uma vez mais, defende-se que a culpa é de quem viola a lei e que cabe à polícia evitar comportamentos ilegais.