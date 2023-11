Clubes reúnem de emergência por causa da arbitragem

A Liga de Clubes marcou uma reunião de emergência da sua comissão de acompanhamento à reorganização da arbitragem para a próxima segunda-feira, para discutir o novo modelo de gestão do setor que está a ser preparado pelo Conselho de Arbitragem (CA) da FPF.

Ao que o Correio da Manhã apurou, apesar de integrar o grupo de trabalho que estava a preparar os moldes em que iria funcionar a entidade externa que irá ser criada para gerir os árbitros, a Liga foi surpreendida pela revelação, na quinta-feira à noite, de uma proposta final, que já está em discussão pública.

Quando foi convidada pelo CA a integrar o grupo de trabalho que iria desenvolver a criação de uma entidade externa, a Liga criou uma Comissão de Acompanhamento, com alguns clubes, para ir dando conta da evolução do processo. São essas equipas que se vão encontrar segunda-feira para discutir o documento de oito páginas elaborado pelo CA e que está em consulta pública até ao final do ano.

A expectativa é que o novo modelo de governação da arbitragem possa entrar em vigor na próxima temporada, mas tal estará sempre dependente do processo legislativo, uma vez que é obrigatório alterar o atual quadro legal, o que não depende das instâncias desportivas.

A nova entidade externa terá um conselho de administração, com membros apontados pela Liga, Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol e FPF, que terá sempre uma responsabilidade maior em todo o processo devido às imposições da UEFA e da FIFA. Será esse Conselho de Administração que irá nomear um diretor-geral, que passa a ser responsável por definir o quadro de árbitros e videoárbitros, estabelecer parâmetros de treino e formação, fazer as nomeações, elaborar e submeter à administração normas de gestão financeira e administrativa e fazer o orçamento.