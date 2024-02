A CMVM ameaçou a SAD do FC Porto com uma multa se os seus dirigentes, nomeadamente Pinto da Costa, continuarem a revelar informação privilegiada em público sem a obrigatória comunicação prévia ao mercado.



A gota de água para a polícia da bolsa, sabe o CM, foi a revelação de Pinto da Costa no domingo, na apresentação da recandidatura à presidência do FC Porto, de que “em uma ou duas semanas teremos saldo positivo em algumas dezenas de milhões de euros e os capitais próprios positivos”.









