CMVM impõe buraco de 25 milhões de euros no FC Porto

As imposições da CMVM deixaram o FC Porto com um buraco financeiro de 25 milhões de euros. O supervisor impediu os dragões de registarem as mais-valias das trocas de jovens jogadores feitas com V. Guimarães e Sporting.Num comunicado à CMVM, o FC Porto confirmou que, após “interações” com a polícia da Bolsa, retirou a mais-valia de 14,1 M € com as vendas de Francisco Ribeiro (médio de 18 anos) e Rafael Pereira (médio de 20 anos) aos vimaranenses, que por sua vez tinham encaminhado para o Dragão, exatamente pelo mesmo valor, Francisco Ribeiro e Rafael Pereira (médios de 18 anos e 20 anos).