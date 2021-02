Coates bisou em Barcelos mas assume semana difícil com morte "de um amigo, um irmão"

Coates bisou no triunfo do Sporting em Barcelos, foi o homem do jogo, e garantiu que a equipa só pensava em regressar a Lisboa com os três pontos."Era preciso ganhar depois dos resultados dos nossos rivais. Falta muito campeonato e vai ser muito complicado. Vamos continuar a jogar assim e a pensar jogo a jogo. Temos os pés bem assentes no chão e vamos continuar assim até ao fim", afirmou o central, à Sport TV, onde revelou que viveu momentos complicados: "Para mim foi um jogo muito especial. Esta semana perdi um amigo, um irmão, e foi um dia complicado. Muito obrigado por todo o apoio que recebi nos últimos dias".O homem do jogo que fez 'bis' em Barcelos referia-se à morte do futebolista Santiago García, avançado do Godoy Cruz, que foi encontrado morto com um tiro no peito na Agentina, no passado sábado. Os dois jogaram juntos no Nacional de Montevideo entre 2008 e 2011.