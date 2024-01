Sebastián Coates é o espelho da confiança do Sporting para o jogo da ‘final four’, na terça-feira, no Estádio Magalhães Pessoas, em Leiria, com o Sp. Braga. Voltar a vencer o troféu é o grande objetivo do capitão leonino.



“Seria a quinta vez que conseguiria vencer esta taça e para nós, enquanto grupo, esta taça tem um valor especial, pelo momento que vivemos no campeonato e para mostrar, também, que estamos fortes e prontos para lutar por todas as frentes”, disse o capitão leonino em declarações à Liga TV.









