Coates escapa a castigo por boca a árbitro

Nem ele sabe o que apitou e mostrou-me o amarelo. Está perdido." O desabafo de Coates, no decorrer do jogo Sporting-Paços de Ferreira (1-0), enquanto o árbitro Rui Costa consultava o VAR num lance em que começou por marcar penálti contra os leões, foi captado pelo sistema de áudio da transmissão televisiva e divulgado pela cadeia ESPN.

Segundo apurou o CM, o Conselho de Disciplina da FPF não avançou com qualquer processo, dado que nada consta no relatório do árbitro. Por isso, o jogador não deverá ser alvo de qualquer punição.

As palavras do defesa uruguaio do Sporting foram audíveis em função da nova circunstância de os jogos de futebol se realizarem sem público. Neste lance do jogo de Alvalade, Rui Costa começou por marcar penálti contra o Sporting e puniu Coates com o cartão amarelo.



O alegado contacto não teve o uruguaio como interveniente, mas sim Borja (Sporting) e João Amaral (P. Ferreira). Numa primeira instância, ouve-se Coates a reclamar: "Não é penálti. O que é que eu fiz? Não fiz nada. Não fui eu." Pouco depois, Rui Costa, após opinião do VAR, foi ver a repetição do lance e foi quando Coates disse que o árbitro estaria "perdido".



Clube defende Mathieu

O Sporting saiu este domingo em defesa de Mathieu, depois de o central ter sido afastado por Rúben Amorim da lista de convocados do jogo de sexta-feira, frente ao P. Ferreira (1-0). Em comunicado, os leões dizem, em resposta a notícias sobre uma alegada falta de empenho do francês, que se está a "colocar em causa o profissionalismo de Mathieu com histórias fictícias e desfasadas da realidade". O clube garante que o balneário está unido e que não há "fugas de informação vital".