Rúben Amorim confirmou na quarta-feira que Coates está apto para o jogo desta quinta-feira com a Atalanta, mas deve ser poupado para o campeonato (jogo com o Arouca, no domingo, em Alvalade).









O central saiu com queixas (10’) no jogo com o Farense (triunfo leonino por 3-2), mas a lesão revelou-se menos grave do que inicialmente se antevia. Amorim até afirmou após o jogo que o jogador seria poupado na partida com a Atalanta, mas na terça-feira o central apresentou-se sem limitações. A defesa ressentiu-se da ausência do capitão e acabou por sofrer os dois golos em Faro de livre direto.

Também St. Juste está a treinar sem limitações, depois de seis meses a realizar trabalho de recuperação à lesão muscular. Face ao historial de lesões do jogador holandês, foi decidido pelo departamento médio não arriscar a sua utilização. Para já está apto a jogar, mas deve ficar de fora do jogo desta quinta-feira com a Atalanta na segunda jornada do Grupo D da Liga Europa.