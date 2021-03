Coates exige foco aos jovens no Sporting

"Já falei com o Plata, como falei com o Eduardo Quaresma, pois há momentos em que tem de focar-se no treino”; “Nuno Mendes vai ser um jogador espetacular se continuar a trabalhar assim”; “Matheus Nunes treina sempre bem”; “Antigamente só se pedia a um avançado que fizesse golos, mas hoje em dia é preciso trabalhar. O Tiago Tomás está sempre disposto a pressionar e a recuar.” Estas são algumas das avaliações sobre os jovens que integram o plantel do Sporting feitas por Coates, num apelo ao foco em jeito de aviso.









Numa entrevista ao Record, o uruguaio deixa claro que ele e outros jogadores fazem valer a sua experiência junto dos mais novos: “Óbvio que já levantei a voz no balneário. Posso falar eu, como o Neto, o Adán, o Feddal ou o João Pereira, que chegou agora. O Antunes também fala muito.”

Com a conquista da Liga no horizonte, as expectativas dos jovens são geridas com o reforço da mensagem que o treinador Rúben Amorim impôs desde o início da época: “Eles não estão a pensar no título. O segredo é focarmo-nos no próximo jogo. O grupo mentalizou-se que tinha de pensar jogo a jogo.” Outra das chaves do sucesso?: “Todos estão solidários, defendem e atacam.”





Algarve foi decisivo







Aprender com técnicos







MATHEUS NUNES VOLTA A TREINAR

Cumpridos os dez dias de isolamento depois de ter estado infetado com Covid-19, Matheus Nunes testou este sábado negativo e voltou aos treinos do Sporting. Este domingo será a vez de Antunes fazer o exame de despiste antes de reintegrar os trabalhos. Nuno Santos continua lesionado.





JOGO-TREINO COM U. LEIRIA

O Sporting faz este domingo um jogo-treino com a U. Leiria, que venceu a Série E do Campeonato de Portugal. Com 16 dias entre a vitória (1-0) sobre o V. Guimarães e o próximo jogo para a Liga, com o Moreirense (5 de abril), Rúben Amorim quis atenuar a paragem competitiva.

No início da época, face ao surto de Covid, o plantel foi isolado num estágio no Algarve. Foi uma boa experiência que nos ajudou muito. Uniu o grupo ainda mais”, explica Coates.O defesa diz que aprendeu com todos os técnicos em Alvalade: Jorge Jesus, José Peseiro, Keizer, Silas e Rúben Amorim.