Coates focado na pré-época do Sporting sem pensar no fim da carreira

O futebolista internacional uruguaio Sebastien Coates, 31 anos, mostrou-se esta segunda-feira focado na pré-época do Sporting e recusou pensar no fim da carreira, antes de mais um treino dos 'leões' numa unidade hoteleira, em Lagos, Algarve.

"Não sei. Ainda estou focado nesta pré-época. Ainda não estou a pensar em terminar a carreira. Sou muito feliz no Sporting", disse aos jornalistas, questionado sobre se desejava 'pendurar as chuteiras' de camisola verde-e-branca.

O capitão e defesa central do Sporting tem contrato válido até 2023, com mais um ano de opção, após ter sido transferido para Alvalade na temporada de 2016/17, oriundo do inglês Sunderland.

"Temos jogadores novos e é tentar integrá-los na equipa o mais rápido possível e conhecer todo o grupo. Nesse aspeto, o grupo é espetacular. Estão a chegar e têm de adaptar-se", afirmou, sobre os reforços da equipa, designadamente o compatriota e guarda-redes, Franco Israel.

Coates desejou ainda uma rápida recuperação ao recentemente lesionado Daniel Bragança, que vai ter de ser operado ao joelho direito.

O Sporting vai continuar em estágio de pré-época no sul de Portugal até 20 de julho.