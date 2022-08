Coates renova com o Sporting até 2024

Sebastián Coates renovou contrato com o Sporting por mais uma temporada, ficando desta forma ligado ao clube de Alvalade até final da época 2023/24. O anúncio foi pelos leões nas redes sociais.



Sebastian Coates renovou esta terça-feira com o Sporting por mais uma temporada, até ao final da época 2023/24. Em declarações aos canais oficiais do clube de Alvalade, o capitão assumiu que a decisão foi muito fácil de se tomar. "Estou feliz, quando me convidaram para renovar não duvidei em nenhum momento. Tanto eu como a minha família estamos muito felizes no Sporting e em Portugal. Foi muito fácil chegar a acordo, tanto da minha parte como do Clube, só faltava mesmo assinar", começou por dizer o central.

"Já levo muitos anos no clube e desde que cheguei sempre me trataram da melhor forma. Isso faz com que o Sporting seja um clube muito especial para mim e também para a minha família. Também por isso foi muito fácil chegar a um entendimento. Sempre quis ficar cá e vou dar o meu melhor para poder ajudar a equipa e o Clube a conseguirem os objetivos", acrescentou, recordando o dia "mais feliz" desde que é leão. "Foi o dia em que cheguei porque sempre me trataram de forma espectacular. Antes de vir não estava a jogar tanto em Inglaterra e quando cheguei foi logo outra coisa, conhecer a Academia e o Estádio foram momentos muito felizes."