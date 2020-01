Coates renova contrato com o Sporting até 2023

Coates renovou contrato e está agora vinculado ao Sporting até junho de 2023. Este novo acordo ainda inclui uma cláusula de opção de mais um ano que poderá ser exercida pela SAD leonina.O internacional uruguaio, de 29 anos, prolongou assim a sua ligação ao clube de Alvalade, pelo menos, por mais uma temporada pois o anterior contrato era válido até junho de 2022.

"Estou feliz. Tanto eu como a minha família estamos muito bem em Portugal e no Sporting. Ver que o clube continua a confiar em mim deixa-me muito feliz. Espero poder retribuir essa confiança", salientou o futebolista de 29 anos ao Jornal Sporting, segundo se lê no 'site' do emblema lisboeta.

A assinatura do novo vínculo do internacional uruguaio decorreu esta quarta-feira na presença de Frederico Varandas, presidente do Sporting.

Neste capítulo são esperadas mais novidades nos próximos dias pois Luís Maximiano e Acuña também estão a negociar as respetivas renovações.