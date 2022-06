O Sporting tem plena confiança que Sebastián Coates vai renovar em breve, apesar de ter vários clubes interessados, entre eles o Atlético de Madrid, apurou o CM.



O capitão dos leões termina contrato em 2023 e o prolongamento do vínculo ficou apalavrado ainda antes do final da última época. Contudo, surgiram nos últimos dias notícias a dar conta que o Atlético de Madrid se mostra atento à situação do defesa-central uruguaio e que está na disposição de avançar com oito milhões de euros pelo jogador de 31 anos.









