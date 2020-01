Coentrão diz não ter visto agressões que aconteceram no ataque à Academia de Alcochete

Fábio Coentrão, antigo jogador do Sporting e atualmente sem clube, apresentou-se esta quarta-feira ao coletivo de juízes como um "jogador de futebol reformado". Chamado a depor no julgamento do ataque à Academia de Alcochete, disse que "estava na casa de banho" durante o ataque, não assistindo às agressões que aconteceram no balneário da equipa.

O defesa prestou declarações por videoconferência durante uma hora. Questionado sobre a reunião na véspera do ataque, Coentrão disse que se tratou de um encontro "normal". "O presidente deu-nos um puxão de orelhas devido aos maus resultados. Disse também que o Acuña não podia ter agido daquela forma na Madeira e que tínhamos de respeitar os adeptos", relatou em tribunal.

Coentrão assumiu ainda uma relação cordial com vários elementos da Juve Leo, designadamente Fernando Mendes, ex-chefe da claque. "O Fernando sempre me respeitou e tinha simpatia por ele. Gostava de conversar com ele", referiu, adiantando depois que também nada tinha a apontar a Mustafá, atual chefe da claque.

Carlos Mota, enfermeiro do Sporting à data e quem suturou a cabeça de Bas Dost, também foi ouvido: "Ele só chorava. Não conseguia dizer nada."

Entretanto, Coentrão já veio dizer que não está reformado, o que contradiz as declarações feitas sob juramento.



André geraldes ouvido na sexta-feira

André Geraldes, ex-braço-direito de Bruno de Carvalho no Sporting, testemunha amanhã por videoconferência. William Carvalho, ex-capitão dos leões, também é inquirido pelo coletivo de juízes através de Skype.



PORMENORES

Varandas no dia 7

Frederico Varandas, sucessor de Bruno de Carvalho no Sporting, foi notificado para depor no dia 7 de fevereiro. O tribunal quer ouvi-lo presencialmente.



Bas Dost notificado

O tribunal já mandou notificar Bas Dost, Rafael Leão, Petrovic e Misic para testemunharem no julgamento da invasão à Academia de Alcochete. Deverão falar através de Skype.