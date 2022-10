Vários adeptos do PSG denunciaram, através das redes sociais e a meios de comunicação franceses, os abusos na revista que foi feita antes do jogo na Luz, na passada sexta-feira, em que os gauleses empataram com o Benfica (1-1). Alguns apoiantes do PSG afirmaram sentir-se “quase violados” e na internet surgiu a ‘hashtag’ #BenficaRapedMe - o Benfica violou-me, numa tradução literal, embora a revista seja feita pela empresa de segurança privada contratada pelas águias.









“Primeiro, eles começaram a tocar no meu sutiã, depois colocaram a mão por dentro das minhas cuecas por uns minutos, antes de colocar a mão na minha virilha por um longo tempo”, queixou-se Candace, uma das adeptas que viajou até Lisboa, à rádio France Bleu Paris.

“O segurança veio até mim, puxou-me os calções para baixo e subiu-me os boxers. Ele tinha as mãos dentro dos meus boxers e tocou-me nos genitais. Nas mulheres aconteceu o mesmo. Estamos a falar claramente de um toque abusivo e de caráter sexual”, contou Paul-Henry Strasser à RMC Sport.









"O segurança passou entre 10 e 15 segundos a tocar-me nos genitais a verificar se eu tinha lá alguma coisa", acrescentou outro adepto ao 'Le Parisien'.

Recorde-se que adeptos dos israelitas do Maccabi Haifa, igualmente após um jogo para a Champions, já se tinham queixado de assédio sexual na Luz.





Em resposta às críticas dos adeptos do PSG, o Benfica emitiu um comunicado a dizer que “rege-se pelos mais elevados padrões e valores no que concerne ao respeito pela dignidade humana”. As águias asseguram que não deram “nenhuma indicação para qualquer alteração dos procedimentos” na revista, que é “realizada por uma empresa privada contratada para o efeito, que se encontra certificada para este tipo de procedimentos”. Além disso, o Benfica salienta que todo o processo decorreu sob “supervisão das forças de segurança, nomeadamente a PSP”, e foi “acompanhado por representantes do PSG, “não tendo sido reportada qualquer irregularidade”. À imprensa francesa, o PSG disse estar a analisar as queixas dos seus adeptos.