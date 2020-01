Colombianos ao abandono no Marinhense

Quatro futebolistas colombianos contratados para jogar no Atlético Clube Marinhense acusam o clube que disputa a Série C do Campeonato de Portugal de os ter enganado e abandonado. O presidente da direção do emblema da Marinha Grande nega as acusações e diz que os jogadores é que se foram embora.Jair Mosquera, Jean Sinisterra, Victor Cordoba e David Rojo garantem ter construído carreiras sólidas na Colômbia, México, Argentina e no Brasil. Mas agora reclamam que estão entregues à sua sorte."Chegámos a Portugal como jogadores profissionais, mas enganaram-nos, fizeram-nos contratos de amadores dos quais não nos deram cópias e nunca nos pagaram nem um euro", disse aoVictor Cordoba, adiantando que estão impedidos de treinar com o plantel e de terem sido postos na rua pelo clube, sem casa nem comida.O presidente do Atlético Clube Marinhense, Mário Fernandes, diz que "é tudo mentira". "O caso é complexo e o próprio clube foi apanhado de surpresa", refere, remetendo explicações para uma entrevista posterior, por se encontrar no estrangeiro.O diferendo está entregue aos advogados do Marinhense e do Sindicato dos Jogadores, a quem os atletas pediram ajuda.Os atletas esperam chegar a "um acordo", receber algum dinheiro e a carta de desvinculação, para irem para outro clube. Mário Fernandes diz que "são jogadores do Marinhense até ao final da época".