"Com dois golaços, estou muito feliz": As primeiras declarações de CR7 após 101 golos na Seleção

"Obviamente que a marca 100, com dois golaços, estou muito feliz." Foi assim que Cristiano Ronaldo reagiu ao conquistar o feito histórico de marcar o 100.º e 101.º golos pela Seleção Nacional.CR7 falou também sobre a continuidade da carreira e diz que "o futuro só a Deus pertence". sou um privilegiado de jogar neste lote de jogadores, o mister já me conhece, não há palavras. Quando tive o problema no dedo, sabia que podia recuperar para este jogo. Gosto de estar aqui, com este grupo, com este treinador, com este staff. Sabia que no primeiro jogo ia correr tudo bem, a nossa equipa é muito boa., afirma.