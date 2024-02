"Com Gyokeres ficamos mais perto dos títulos. Tem grande impacto na equipa com 24 golos e não sei quantas assistências [tem 9]. Ficou porque não houve nenhuma proposta no valor da cláusula de rescisão [100 milhões de euros]", disse esta quina-feira Rúben Amorim na antevisão do jogo deste sábado (18h00, SportTV2) com o Famalicão.









