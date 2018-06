Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Começa a caminhada de Portugal no Mundial da Rússia

Compromisso da seleção de Fernando Santos frente à Espanha tem início às 19 horas.

16:43

A poucas horas do início do jogo entre Portugal e Espanha para o Mundial 2018, são várias as pessoas que se reúnem junto ao hotel da seleção nacional em Sochi, na Rússia.



Este vai ser o primeiro encontro da equipa das quinas na competição, depois desta quinta-feira a Rússia ter batido a Arábia Saudita por 5-0 no jogo que inaugurou a edição de 2018 da prova.



O estádio Fisht, em Sochi, onde se realiza o jogo, está rodeado de medidas de segurança muito apertadas a poucas horas do início do encontro.



Desde as primeiras horas da manhã que um contingente de polícia, seguranças privados, aos quais se juntaram mais tarde elementos de forças especiais, estão a patrulhar a zona para garantir que tudo decorre sem incidentes.



O jogo entre Portugal e Espanha tem início às 19 horas.



17h14 - Equipa da Espanha também já está no estádio Fisht para o encontro contra Portugal.



17h06 - Comitiva portuguesa chega ao estádio Fisht, em Sochi, onde vai medir forças com a Espanha no seu primeiro jogo no Mundial 2018.



15h45 - Seleção nacional aproveitou a manhã desta sexta-feira para realizar o habitual passeio antes do jogo diante da Espanha em Sochi.



10h15 - Cristiano Ronaldo descontrai na varanda do hotel onde a seleção portuguesa está hospedada, em Sochi, antes da estreia no Mundial.