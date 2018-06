Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissão de gestão do Sporting impedida de entrar em Alvalade

Artur Torres Pereira e outros elementos da equipa não puderam entrar nas instalações do Sporting.

11:16

Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão nomeada pela MAG para assegurar a condução do Sporting, chegou esta quarta-feira a Alvalade. Artur Torres Pereira, presidente da comissão, entrou no estádio pelas 11h00, acompanhado de Sousa Cintra e Luís Marques, também elementos da equipa.



Lembre-se que Bruno de Carvalho, suspenso de funções pela MAG, tinha dito na sexta-feira que ia proibir os membros da comissão de entrar nas instalações do clube. O que acabou por acontecer. Os elementos entraram no estádio, mas não puderam aceder aos serviços do clube.



A CMTV sabe que a comissão nao passou da portaria. O funcionario da empresa de seguranca ligou para o supervisor e avisou que não estavam autorizados a entrar. Os elementos não chegaram a contactar com nenhum funcionario do Sporting.



A situação foi confirmada pelo prórpio Artur Torres Perera. "O Conselho de Gestão deslocou-se a Alvalade para iniciar as suas funções. O acesso foi-nos vedado, em desprezo pelas decisões judiciais e palas decisões legalmente tomadas pela MAG", disse Artur Torres Pereira, à CMTV. O presidente do órgão nomeado pela Mesa da Assembleia Geral, liderada por Jaime Marta Soares, anuncia um comunicado para a tarde desta quarta-feira.



Lembra-se que a Comissão de Gestão tem por objetivo garantir condução dos assuntos correntes do clube enquanto a direção está suspensa. Situação que deverá ficar clarificada no próximo sábado, quando os sócios votam em Assembleia Geral pela destituição ou pela continuação da direção presidida por Bruno de Carvalho.



O presidente do clube considera a Comissão de Gestão ilegal e anunciou que ia vedar a sua entrada em Alvalade, o que cumpriu.



(Em atualização)