Comité Olímpico de Portugal recorda trabalho de Shintaro Yokochi com o filho

O Comité Olímpico de Portugal (COP) recordou o antigo treinador de natação Shintaro Yokochi, que este domingo morreu aos 87 anos, pelo seu trabalho com o seu filho, único nadador finalista luso em Jogos Olímpicos.

"À família enlutada, ao Sport Algés e Dafundo, FC Porto e Benfica, clubes que representou, e à Federação Portuguesa de Natação, o COP apresenta sentidas condolências", pode ler-se numa nota daquele organismo.

No texto publicado pelo COP, é destacado o trabalho de Shintaro Yokochi como técnico do filho, Alexandre Yokochi, único nadador português numa final olímpica, tendo sido sétimo nos 200 metros bruços de Los Angeles1984, bem como o trabalho em vários clubes e na seleção nacional de natação, cuja comitiva aos Jogos de Tóquio1964 coordenou.

"Figura de sucesso na natação nipónica, trouxe técnicas inovadoras para Portugal e contribuiu para o desenvolvimento da modalidade", pode ler-se na nota.

Yokochi, nascido em 31 de outubro de 1935 em Yokohama, sobreviveu ao rebentamento da primeira bomba atómica, em Hiroshima, no dia 06 de agosto de 1945, e em 1958 mudou-se para Portugal, para treinar o Sport Algés e Dafundo.

Casou e constituiu família em Portugal, com Alexandre a seguir-lhe as pisadas como nadador, tendo conseguido uma medalha de prata em Europeus para Portugal, entre numerosos outros feitos com o sétimo lugar em Los Angeles como apogeu.