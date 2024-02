Compra de ações da SAD do FC Porto por Pinto da Costa sob investigação

O regulador dos mercados (CMVM) está a investigar a compra de ações do FC Porto por Pinto da Costa, avançou o Jornal Económico.Em causa está o facto de o presidente do Conselho de Administração da SAD do FC Porto ter comprado ações da sociedade a 4 de janeiro (2.740 ações) e 1 de fevereiro (1.350 ações). A lei impede os dirigentes de realizarem aquisições de títulos até 30 dias antes da apresentação das contas, que serão divulgadas a 15 de fevereiro.Fonte oficial da CMVM disse apenas que está sujeita a "segredo profissional, pelo que não pode prestar esclarecimentos sobre a atuação no âmbito da atividade de supervisão de entidades".