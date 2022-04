"Sérgio Conceição ajudou-me muito nos esquemas táticos e na dinâmica que existe no futebol europeu. Ajudou-me a pôr mais intensidade nos jogos e estou muito feliz pelo trabalho que tenho realizado com ele”, disse Evanilson, avançado do FC Porto, em entrevista à revista ‘BetanoMag’.O avançado justifica a boa temporada com o maior número de oportunidades que tem tido: “Tive mais tempo de jogo para mostrar o meu trabalho.