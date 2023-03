Sérgio Conceição vai apertar com o plantel do FC Porto durante os próximos treinos. O treinador, apurou o Correio da Manhã, entende que a equipa precisa de elevar os níveis de concentração para enfrentar uma semana infernal, com dois jogos decisivos para a Liga dos Campeões e para o campeonato.



Conceição ficou desagradado com o que apelidou de “erros básicos” frente ao Estoril.









