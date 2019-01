Conceição com reparos à arbitragem: "Devia haver bom senso nas nomeações"

Trabalho de arbitragem de Hugo Miguel e João Capela nos dois últimos jogos dos portistas criticado pelo treinador do FC Porto.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:30

Sérgio Conceição não gostou das arbitragens no empate com o Sporting (0-0) no Estádio José Alvalade e no jogo da Taça de Portugal, com o Leixões, no Estádio do Mar (vitória 2-1 no prolongamento). "Não tenho nada contra o Hugo Miguel e o João Capela, mas gostava de ter sempre os melhores árbitros. Se o maestro não for bom e estiver sempre a interromper, a música não vai ser boa" afirmou o treinador portista.



"[No jogo com o Leixões] houve um penálti por marcar e anularam-nos um golo limpo. Isso podia custar-nos um título, pois o Leixões podia marcar mais um golo ou até vencer nos penáltis", disse. "Devia haver bom senso nas nomeações", acrescentou o técnico dos dragões.

O Chaves é o penúltimo classificado, com os mesmos 12 pontos do último, o Aves, mas Conceição não espera menos dificuldades por isso. "É uma equipa que necessita de pontos para sair da posição desconfortável em que está. Além disso, há sempre equipas supermotivadas a jogar contra o FC Porto, que até mudam a forma como atuam normalmente" rematou.



"Tudo faremos para levar alguma coisa do jogo"

O treinador do Desportivo de Chaves, Tiago Fernandes, considera a receção ao FC Porto "um bom teste" ao momento da equipa, após o regresso às vitórias na I Liga. "Vamos estar à prova durante os 90 minutos e, depois de quatro jogos sem perder, é um bom jogo para testar aquilo que valemos", confessou o técnico dos transmontanos. "Tudo faremos para levar alguma coisa do jogo, sabendo que o FC Porto é neste momento a melhor equipa do campeonato, a que está mais forte, porque está em primeiro e tem o melhor treinador", disse.



Seis lesionados e Brahimi em dúvida

A lista de dragões lesionados é extensa. Danilo, Otávio, Marius, João Pedro e Maxi juntaram -se a Aboubakar no departamento clínico. Brahimi, com fadiga muscular, está em dúvida.



Sérgio vê no VAR uma ferramenta útil

Conceição defende a utilização do VAR. "Portugal foi pioneiro no VAR e ainda agora se viu, nestes quartos de final, com o Leixões, que é uma ferramenta muito útil." afirmou o treinador portista.