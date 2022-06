As saídas quase em simultâneo de Vitinha (Paris Saint-Germain) e de Fábio Vieira (Arsenal) estão a deixar Sérgio Conceição à beira de um ataque de nervos. O técnico dos azuis-e-brancos está desagradado com a gestão de entradas e saídas por parte da direção do clube portista, segundo apurou o Correio da Manhã.









