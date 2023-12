Sérgio Conceição considera Viktor Gyokeres o ‘inimigo público número um’ no clássico da próxima segunda-feira. Por isso está a preparar ao detalhe os processos defensivos da equipa para travar o avançado do Sporting.



Os últimos três jogos do FC Porto têm revelado uma anormal debilidade defensiva (sete golos sofridos), algo que o técnico sabe que tem de corrigir para estar mais perto de um resultado positivo em Alvalade.









