Sérgio Conceição quer o plantel focado em vencer os próximos jogos do campeonato. O treinador do FC Porto tem como objetivo chegar ao jogo com o Sp. Braga, na 8ª jornada, sem perder pontos.



Após a vitória clara (3-0) com o Sporting, o técnico recusou triunfalismos por ter cinco pontos de vantagem para os leões - o Benfica adiou o seu jogo para dia 30.









