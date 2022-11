Conceição quer vencer o Boavista para colocar pressão no Benfica

Sérgio Conceição definiu como obrigatório vencer o Boavista, aproveitando o facto de jogar primeiro do que o Benfica para colocar pressão no líder do campeonato. O jogo dos dragões está marcado para este sábado à noite, enquanto as águias só jogam no domingo.





Desde a sétima jornada que o FC Porto jogou sempre primeiro do que o Benfica - a exceção foi a 10ª ronda, quando as duas equipas se defrontaram. Em duas destas jornadas, os azuis e brancos cederam empates a uma bola com Estoril e Santa Clara. Esses deslizes acabaram por servir de motivação ao adversário, que alargou a vantagem no 1º lugar. Sérgio Conceição não só quer evitar como reverter esse cenário, vencendo para pressionar o rival.