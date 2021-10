Conceição responde a árbitros após queixas contra técnico do FC Porto

"Não me sinto nada condicionado. Sei que tenho muitos processos. O que deu a origem a este foi a minha opinião sobre determinado lance", comentou esta sexta-feira Sérgio Conceição sobre a última queixa apresentada contra si pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol e que envolve Tiago Martins, árbitro que apita a receção deste sábado (17h00) dos dragões ao Boavista.Após a vitória (2-1) sobre o P. Ferreira, o treinador dos dragões criticou Fábio Martins, que era o VAR desse jogo, por não reverter a decisão de expulsar Taremi por simulação de um penálti. "Ou não tem competência ou precisa de ir ao oculista", disse Conceição, o que levou à queixa da APAF, que pode resultar numa suspensão do técnico por um período nunca inferior a duas semanas."Os árbitros também podem ter opinião sobre mim. ‘Este treinador foi um burro dos diabos porque fez uma substituição mal feita’. Não se pode dizer se estiveram bem ou menos bem? Foi a minha opinião naquele lance, independentemente de quem estava no VAR", garantiu Sérgio Conceição, que este sábado encontra Tiago Martins pela primeira vez depois dessa crítica, concluindo: "Foi uma situação em que acho que fomos prejudicados. Não me sinto condicionado. Quando tenho de dizer alguma coisa, digo."No rescaldo da eliminação da Taça da Liga, o técnico avisou que "quem não tiver espírito de compromisso não acompanha a equipa", elencando o que exige: "Concentração competitiva, foco no jogo, estar alerta dentro do mesmo, pensar que cada lance pode ser decisivo, estar sempre no limite. Dou pouco azo a que os jogadores não sintam esse compromisso.""Houve tempo para preparar o jogo da forma que eu acho que pode ser importante para ganhar ao Boavista. É um dérbi, temos de estar ao nosso melhor nível para ganhar", avisou esta sexta-feira Sérgio Conceição.Sérgio Conceição garantiu que os treinos após a derrota (1-3) com o Santa Clara foram iguais: "Ninguém anda aqui para ser simpático com os outros, mas sim para fazermos o melhor pelo clube."