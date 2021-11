Sérgio Conceição quer segurar Luis Díaz, pelo menos, até ao final desta temporada, por considerar que se trata de um jogador importante para a ambição do FC Porto na Liga, na Liga dos Campeões e na Taça de Portugal.Apesar da cobiça de grandes clubes europeus, com Barcelona, Chelsea, Manchester United e Liverpool no rol de interessados, Luis Díaz pretende respeitar a vontade do técnico e permanecer até ao final da época.