O Benfica vai apostar definitivamente no aluguer do estádio da Luz para concertos. A cedência do recinto para grandes espetáculos é encarado pelos dirigentes encarnados como um novo jackpot que importa aumentar no curto prazo.



Ao que o CM apurou, pelo aluguer da Luz para concertos, como o da banda Rammstein, na passada segunda-feira, o Benfica encaixa, pelo menos, 200 mil euros.









