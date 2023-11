Condomínio onde vive André Villas-Boas vandalizado. Segurança agredido e hospitalizado

André Villas-Boas já reagiu, em comunicado publicado nas redes sociais, aos atos de vandalismo ocorridos no condomínio onde reside, no Porto, durante a madrugada desta quarta-feira.



"Hoje, por volta das 00h48, a minha residência foi alvo de atos de violência e vandalismo. Foram lançados petardos, o que me alertou a mim, a um meu colaborador e a alguns vizinhos", escreve.





O treinador de futebol acrescenta que "lamentavelmente os atos de intimidação, vandalismo e violência continuam e peço às autoridades a empenhada cooperação na resolução destes incidentes".O condomínio onde se localiza a casa de André Villas-Boas, no Porto, foi alvo de atos de vandalismo durante a madrugada desta quarta-feira. O zelador do empreendimento foi agredido e hospitalizado.

O carro patrulha da PSP foi chamado ao local pela meia noite após o rebentamento de vários petardos. Horas mais tarde, um grupo de indivíduos aproximou-se do condomínio e acabou por agredir o segurança. O homem de 64 anos foi socorrido no local e transportado para o Hospital de Santo António, no Porto.



O grupo fugiu do local após roubar o carro da vítima. A PSP está a investigar o caso.





View this post on Instagram A post shared by André Villas-Boas (@officialandrevillasboas)







