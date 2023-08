A conquista da Supertaça reforçou a confiança no seio do Benfica de que é possível fazer uma época de arromba. O presidente dos encarnados voltou, logo após a vitória frente ao FC Porto, por 2-0, em Aveiro, a evidenciar a sua crença de que o plantel tem todas as condições para cumprir os objetivos traçados para esta época, que passam pelo bicampeonato e pelas taças, ou seja, vencer todas as provas internas.









