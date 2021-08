Confirmada maior presença de adeptos nos estádios a ocupar metade da lotação

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) confirmou hoje o aumento para metade da lotação dos estádios, face às restrições da pandemia de covid-19, considerando ser "mais um passo firme e seguro no regresso à normalidade".

Na quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou a orientação 009/2021, permitindo o aumento da taxa de ocupação dos recintos desportivos de 33% para 50%.

"Mais do que tudo, este aumento na lotação é o reconhecimento por parte das autoridades de saúde do trabalho árduo que todas as sociedades desportivas, e instituições de todas as modalidades, têm efetuado para demonstrar, sem margem para duvidas, que os estádios são lugares seguros", escreveu Pedro Proença, na sua página oficial na rede social Facebook.