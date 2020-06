Confirmado dérbi entre FC Porto e Boavista no S. João

Em noite de São João, há dérbi no Dragão. FC Porto e Boavista vão mesmo defrontar-se na terça-feira, 23 de junho, às 21h15, apesar de toda a polémica criada após câmaras do Porto e de Gaia, na sequência de conversações com as autoridades policiais, terem pedido a Governo e Liga que adiassem o encontro, tendo em vista evitar eventuais ajuntamentos.A Liga reuniu "de emergência" com os dois clubes, a autarquia portuense (pela vereadora Catarina Araújo) e a PSP. Houve novas recomendações para as pessoas não se aglomerarem, com referência ao estádio e aos hotéis, mas a data manteve-se.Antes, o FC Porto já tinha considerado o pedido "insólito", até porque o calendário saiu há um mês. "Como é que um jogo no Porto na véspera de São João é um drama e um jogo em Lisboa na véspera de Santo António [Sporting-Paços de Ferreira] foi algo perfeitamente pacífico?", questionam os dragões, que ainda lembraram o espetáculo ‘Deixem o Pimba em Paz’, previsto para a mesma noite, no Coliseu do Porto. Ontem, o concerto de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo acabou por passar de 23 para 25 de junho.Também o Boavista se mostrou contra o adiamento e, pelo meio, surgiu o Benfica a sublinhar que os autarcas do Porto e de Vila Nova de Gaia são membros do Conselho Superior azul-e-branco. "Afinal, quem não quer jogar?", perguntam as águias, numa nota intitulada ‘Golpada da vergonha’.