Confrontos no Porto levam a discussão entre Rui Moreira e ‘Macaco’

As ondas de choque da passagem das claques dos ingleses do Wolverhampton e dos belgas do Standard Liége, clubes que jogaram respetivamente com o Sp. Braga e o Vitória de Guimarães, na quinta-feira, para a Liga Europa, atingiram as redes sociais.

O presidente da câmara municipal do Porto, Rui Moreira, desmentiu nesta sexta-feira o chefe da claque Super Dragões do FCPorto, Fernando Madureira, quando este escreveu na página pessoal de Facebook que "existiram falhas de segurança graves" na Baixa do Porto. ‘Macaco’, alcunha porque é conhecido Madureira, referia-se aos confrontos entre os adeptos ingleses e belgas na Baixa do Porto, e que causaram feridos e extensos danos materiais, nomeadamente em estabelecimentos comerciais.

Para ‘Macaco’, em face destas "falhas de segurança", tiveram de ser "os seguranças e os populares a restabelecer a ordem".



Rui Moreira reagiu com veemência, classificando de "mentira" esta declaração de Fernando Madureira.

Para o autarca portuense, "os seguranças não protegem a cidade, protegem os estabelecimentos de claques estrangeiras e portuguesas".

Rui Moreira vai mesmo longe, considerando que Fernando Madureira nem estava presente na cidade do Porto para assistir, já que se encontrava na Suíça para assistir ao jogo do FCPorto.

O presidente da câmara do Porto admite falhas na PSP, devido "à escassez de meios da mesma". No entanto, desmente que a cidade "seja um ringue de luta entre claques", afirmando mesmo que "o Porto não é Canelas".

"Remeta-se ao seu papel de chefe de claque, senhor Madureira, e deixe-se de bazófias", concluiu Rui Moreira.