Confusão no duelo Sérgio Conceição-Mourinho

O FC Porto e a AS Roma empataram (1-1) esta quarta-feira em mais um jogo de preparação. O duelo no Algarve ficou marcado pela grande 1ª parte de Rui Patrício e pela confusão no 2º tempo que envolveu jogadores, staff e treinadores.









Com os reforços Pepê e Bruno Costa em campo, o FC Porto voltou a mostrar bons indicadores até ao intervalo. Diante de um conjunto romano lento, os dragões dominaram sempre, com várias oportunidades desperdiçadas. Nas mais flagrantes, Rui Patrício (reforço de Mourinho) brilhou a grande nível. Primeiro com a mão direita evitou o golo a Taremi. Depois, perto do intervalo, com a esquerda teve uma estirada fantástica a cabeceamento de Otávio. O internacional português mostrou o porquê dos 11,5 milhões de euros pago ao Wolverhampton pela sua contratação.