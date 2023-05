Conheça a lista de convocados da Seleção para o Europeu de Sub-21

Rui Jorge divulgou esta quarta-feira a convocatória para o próximo Europeu de sub-21, a decorrer na Geórgia e Roménia entre 21 de junho e 8 de julho.Celton Biai, Francisco Meixedo, Samuel Soares;Penetra, Bernado Vital, Amaro, Lelo, Nuno Tavares, Tomás Tavares, Tomás Araújo;Afonso Sousa, David Costa, André Almeida, Fábio Vieira, João Neves, Zé Carlos, Paulo Bernado, Samuel Costa, Vasco Sousa, Tiago Dantas;Fábio Silva, Francisco Conceição, Henrique Aáujo, Pedro Neto e Vitinha;



Portugal ficou integrado no Grupo A do Europeu e vai disputar os seus três jogos da primeira fase na capital da Geórgia, Tbilisi, estreando-se em 21 de junho frente à seleção local, defrontando três dias mais tarde (24 de junho) os Países Baixos e fechando a primeira fase frente à Bélgica em 27 de junho. Todos os três jogos estão agendados para as 17 horas portuguesas, mais três horas na Geórgia.



A seleção portuguesa procura ainda o seu primeiro título nesta categoria, depois de ter perdido três finais, em 1994, 2015 e 2021.





