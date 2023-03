Conheça a primeira convocatória de Roberto Martínez à frente dos destinos da seleção

O novo selecionador nacional, Roberto Martinez, revelou esta sexta-feira a lista de convocados para os encontros de qualificação para o Europeu de 2024.

A seleção portuguesa joga com o Liechtenstein a 23 de março e com o Luxemburgo no dia 26 do mesmo mês.

Eis os convocados:

Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício, António Silva, Danilo, Diogo Leite, Gonçalo Inácio, Cancelo, Dalot, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Palhinha, João Mário, Matheus Nunes, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, João Félix e Rafael Leão.